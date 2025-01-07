Защитники окружающей среды благотворительной организации будут работать над сохранением крошечного колючего карликового хамелеона Нгуру.

Международная группа по охране природы Fauna & Flora определила 10 странных и замечательных видов, находящихся под угрозой исчезновения, для своего "списка наблюдения" в этом годую. Она работает с партнерами по всему миру, чтобы помочь им выжить.

Как пишет Sky News, эти виды сталкиваются с такими угрозами, как потеря среды обитания, изменение климата, болезни и охота, заявила благотворительная организация.

В список включены находящаяся под угрозой исчезновения европейская норка, встречающаяся в таких странах, как Румыния, недавно обнаруженный вид магнолии, встречающийся в Гондурасе, и большой вид птиц-носорогов из Южной Азии.

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Кристиан Телеки, исполнительный директор Fauna & Flora, сказал, что прошлый год закончился "значительными неудачами" в деле охраны природы, включая задержки с Глобальным договором о пластике и неспособность мобилизовать ресурсы для защиты природы на конференции ООН по природе COP16. Он отметил:

"Эти форумы необходимы для выработки глобальных решений глобальных проблем, включая рассмотрение важнейшего вопроса о том, кто платит за действия. Но мы все еще недостаточно быстро движемся, чтобы справиться с взаимосвязанными планетарными кризисами, которые затрагивают нас всех. Кризис утраты природы никогда не был более неотложным или критически важным для решения, поскольку бесчисленные виды находятся под угрозой исчезновения по всему миру, что угрожает самим экосистемам, от которых зависят люди в плане еды, воды и средств к существованию".

Телеки заявил, что "проблески прогресса и надежды" в 2024 году включают прорывы в согласовании природы и климата на конференциях ООН и формализации жизненно важных ролей коренных народов и местных общин в политике охраны природы и принятии решений.

Защитники окружающей среды благотворительной организации будут работать над сохранением крошечного колючего карликового хамелеона Нгуру, который сливается с опавшими листьями и низкой растительностью своей среды обитания в горных лесах Танзании. Он находится под серьезной угрозой из-за расширения сельскохозяйственных угодий, вырубки лесов и незаконной торговли домашними животными.

Китовая акула также сталкивается с многочисленными угрозами, такими как целенаправленный лов рыбы, случайное запутывание в сетях, беспокойство туристов и перегревание океана.

Команды Fauna & Flora и их местные партнеры взаимодействуют с сообществами и политиками в Мьянме, Гондурасе и Сан-Томе и Принсипи, чтобы улучшить меры защиты китовой акулы и других видов акул.

В других местах благотворительная организация работает над тем, чтобы понять, что движет торговлей степной черепахой, обнаруженной в таких странах, как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, популяция которых резко сокращается.

Другие виды в списке наблюдения включают антильского ламантина, иногда называемого морскими коровами; сероголового лангура-дука, одного из самых редких приматов в мире; африканскую дикую собаку; и горную курицу, одну из самых крупных и редких лягушек в мире. Телеки добавил:

"Во времена кризиса важно сохранять надежду, осознавая, что локальные усилия по сохранению, ориентированные на партнерство, не просто эффективны, но и необходимы. Вместе с нашей глобальной сетью партнеров мы работаем над защитой широкого спектра видов, балансирующих на грани вымирания".

Новости о вымирающих видах

В Португалии вид крошечных улиток вернули с грани вымирания. Ранее считалось, что наземные улитки острова Десерташ полностью исчезли в течение 100 лет, однако специалисты смогли разводить их в неволе после того, как они нашли крошечные популяции на острове Десерташ-Гранде в архипелаге Мадейра.

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