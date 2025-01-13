Красивая, но опасная: исследователь рассказал о птице с ядовитыми перьями

Двуцветная питоху является переносчиком яда из-за своей "диеты".

Двуцветная дроздовая мухоловка (двуцветный питоху) с виду может показаться довольно безобидной птицей. Тем не менее она является переносчиком яда, который может привести к параличу и даже остановке сердца человека, пишет IFLScience.

Исследователь и эксперт по птицам Джек Дамбахер однажды занимался ловлей сеткой в ​​Новой Гвинее вместе со своей командой, напомнили в издании. Она рассказывал, как в один момент они случайно поймали несколько двуцветных питоху, пока искли райских птиц.

Когда исследователи отпустили питоху, птицы укусили их. У них под рукой не было пластырей, поэтому они начали посасывать свои раны. Вскоре после этого ученые заметили, что их рты начали покалывать и неметь.

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Исследователи рассказали об этом местным гидам, после чего узнали, что местные называют их "мусорными птицами". По их словам, эти птицы ни на что не годны.

В итоге Джек Дамбахер вместе со своей командой начал исследовать двуцветных питоху. Они обнаружили, что в перьях птиц содержался стероидный алкалоидный нейротоксин. Их рты покалывали и немели, так как они соприкосались с раной.

"Сначала это может вызвать покалывание, онемение. В более высоких дозах это может привести к параличу, остановке сердца и смерти. Грамм за граммом, это одно из самых токсичных известных природных веществ", - поделился эксперт по птицам.

В издании объяснили, что птица становится переносчиком стероидного алкалоидного нейротоксина из-за того, что потребляет в пищу ядовитых жуков Choresine pulchra, обитающих в Новой Гвинее. Яд накапливается в их тканях так, что он не токсичен для самих птиц, но может отпугнуть хищников.

Другие опасные животные

Ранее ученые назвали самое смертоносное животное в мире, которое обитает и в Украине. Эти малозаметные "убийцы" ответственны за сотни тысяч смертей по всему миру каждый год.

Кроме того, были названы 32 самых ядовитых существа на планете. Например, один укус тайпана содержит достаточно яда, чтобы убить 100 человек.

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