На территории Европы 300 тысяч лет бушевали пожары: ученым удалось раскрыть причину

Масштабные пожары охватили европейскую территорию около 201 млн лет назад, на стыке триасового и юрского периодов.

После массового вымирания около 201 млн лет назад Европу охватили масштабные пожары, которые длились сотни тысяч лет.

К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством геологов Утрехтского университета, пишет Wionews. В выводах ученых говорится, что около 201 млн лет назад, на границе триасового и юрского периодов, начался распад суперконтинента Пангеи. В это же время произошла серия мощных вулканических извержений, главным образом в районе Центрально-Атлантической магматической провинции.

Извержения сопровождались выбросами огромного количества углекислого газа. По оценкам ученых, средняя глобальная температура могла повыситься на целых 5–10 градусов Цельсия. Эти изменения привели к массовому вымиранию – исчезло около 76% видов наземных и морских организмов.

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После гибели лесов северо-запад Европы быстро начали заселять папоротники. Именно они, как предположили исследователи, могли сыграть неожиданную роль в распространении пожаров.

Как ученые обнаружили следы древнего огня

Исследователи пробурили четыре скважины и изучили образцы донных отложений. Один из образцов был поднят с глубины почти 640 м. Ученых интересовали следы древних пожаров – ископаемый древесный уголь и органические соединения, которые образуются при горении.

Сопоставив данные с другими свидетельствами пожаров, исследователи обнаружили связь между потемнением ископаемых образцов, высокой пожарной активностью и массовым распространением папоротников.

Почему папоротники поддерживали огонь

Некоторые виды папоротников способны быстро восстанавливаться после пожаров. Даже если надземная часть растения сгорает, его корневая система может сохраниться, благодаря чему папоротник вновь заселяет выгоревшую территорию.

В результате возникал своеобразный замкнутый цикл: пожар уничтожает растительность, папоротники быстро восстанавливаются, высыхают и становятся источником для нового пожара. Ведущий автор исследования Бас ван де Схотбрюгге отметил, что папоротники не только приспосабливались к пожарам, но и сами становились источником топлива, способствовавшим новым возгораниям.

По оценкам исследователей, подобная пожарная активность могла длиться от 40 тыс. до 300 тыс. лет после начала массового вымирания.

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