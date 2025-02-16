Через 450 лет высокотехнологичные инструменты обнаружили сюрприз, скрытый под произведением Тициана.

Примерно в 1570 году художник эпохи Возрождения Тициано Вечеллио, известный как Тициан, нарисовал картину, на которой Понтий Пилат представляет Иисуса невидимой толпе.

А через 450 лет высокотехнологичные инструменты обнаружили сюрприз, скрытый под произведением Тициана, говорится в сообщении Лаборатории по характеристике произведений искусства имени Андреаса Питтаса (APAC Labs) Кипрского института.

Николас Бакирцис, директор Лаборатории по характеристике искусства Андреаса Питтаса Института Кипра, который руководил исследованием скрытого портрета, рассказал, что сюрпризом является портрет неизвестного мужчины. Усатый джентльмен стоит, держа перо в одной руке, а другую руку положил на стол. Хотя его личность остается неизвестной, сцена предполагает, что он торговец или банкир, в своем кабинете, рассказал специалист.

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В сообщении указано, что группа ученых и технологов по наследию обнаружила замаскированный портрет с помощью передовой цифровой визуализации и спектроскопии. Сначала ученые сделали рентгеновский снимок, а затем использовали мощный цифровой микроскоп, чтобы рассмотреть мелкие трещины, которые образуются на поверхности старых картин, и заметили различные пигменты под композицией.

"Это было похоже на раскрытие частей скрытой головоломки. Полная возможность отобразить материальность портрета и, наконец, визуализировать его была по-настоящему захватывающим путешествием ", - прокомментировал Бакирцис.

Для художников времен Тициана было обычным делом повторно использовать холсты. Бакирцис предположил, что скрытый портрет так и не попал к заказчику, который, возможно, умер до того, как его купил. "Зачем выбрасывать натянутый холст и не использовать его повторно? Есть и другие примеры повторно использованных холстов из работ Тициана", - отметил Бакирцис.

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На этой неделе исследователи объявили об обнаружении портрета женщины, спрятанного под портретом мужчины Пикассо. В 2023 году технологии помогли раздеть обнаженную женскую фигуру, которая была закрашена на протяжении столетий, и в том же году технологии предоставили новые сведения о том, как Леонардо да Винчи написал "Мону Лизу".

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