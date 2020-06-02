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К Земле приближает "потенциально опасный астероид" - NASA

09:04, 02 июня 2020
Наука и IT
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Астероид был открыт в 2002 году / nasa.gov

Об этом сообщает Space Reference со ссылкой на данные американского космического агентства NASA.

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Отмечается, что на минимальном расстоянии от Земли он будет в субботу, 6 июня, около 6:20. При этом траектория астероида пересекает орбиту нашей планеты.

По стандартам NASA потенциально опасными астероидами считаются такие, которые превышают 140 м в размере, а близость их к Земле меньше 7,5 млн км.

Астероид был открыт в 2002 году. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 300 земных суток.

Прямой угрозы для Земли астероид не представляет, поскольку пройдет в 13 раз дальше, чем орбита Луны.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля на опасное к Земле расстояние подлетел астероид-гигант. Его полет можно было наблюдать при помощи небольшого телескопа.

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