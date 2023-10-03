Исследования ученых позволили получить новые инструменты для изучения мира.

Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по физике - Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье. Награду вручили за экспериментальные методы изучения динамики электронов в материи.

"Нобелевская премия по физике 2023 года присуждена Пьеру Агостини, Ференцу Краусу и Анне Л’Юйе "за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе", - говорится в сообщении пресс-службы Фонда Нобеля.

Отмечается, что работа этих ученых дала новые инструменты по исследованию мира электронов внутри атомов и молекул. Они показали, как создаются чрезвычайно короткие импульсы света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов, в которых электроны движутся или меняют энергию. Благодаря этому стало возможным исследование процессов, которые настолько быстры, что их ранее не могли отследить.

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Ученые смогли создать короткие вспышки света, чтобы сделать снимки очень быстрого движения электронов. Анн Л'Улье обнаружила новый эффект от взаимодействия лазерного света с атомами в газе. При этом Агостини и Крауш показали, что этот эффект можно использовать для создания более коротких импульсов света.

Нобелевская премия 2023 - что известно

2 октября в Стокгольме и Осло стартовала Нобелевская неделя, во время которой определят лауреатов в текущем году за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения и значительный вклад в культуру или развитие общества.

В первый день огласили лауретов в области физиологии и медицины. Ими стали Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсман из США за разработку вакцины от COVID-19.

Расписание Нобелевской премии на осташивеся дни:

4 октября - химия;

5 октября - литератур;

6 октября - мир;

9 октября - премия Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

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