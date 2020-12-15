За период пандемии ее аудитория Netflix выросла на рекордные 26 млн пользователей

В работе видеосервиса Netflix наблюдаются проблемы, следует из данных Downdetector. На сбои жалуются пользователи из Малайзии, Нидерландов, США, Франции и Германии.

Читайте такжеTikTok опередил YouTube и Netflix по выручке от покупок внутри приложенияЧаще всего пользователи не могут подключиться к сервису и испытывают проблемы с просмотром видео. Также наблюдаются проблемы с работой самого сайта.

Netflix - американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа.

По состоянию на январь 2019 года у компании насчитывалось 139 млн подписчиков по всему миру, в том числе 58,49 млн в США. За период пандемии ее аудитория выросла на рекордные 26 млн пользователей.

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Автор: УНИАН