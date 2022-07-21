Первоначальный запуск должен был состояться еще в мае этого года.

NASA планирует сделать первый шаг к возвращению на Луну в конце августа или начале сентября, запустив свой космический корабль "Орион" на орбиту вокруг Луны.

Сейчас аэрокосмическое агентство выбирает среди трех дат – 29 августа, 2 сентября и 5 сентября, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что эта миссия начнет программу NASA "Артемида", целью которой является вернуть астронавтов на поверхность Луны впервые после эры "Аполлона" в 1972 году.

Ранее в этом году агентство предприняло несколько попыток провести тест на заправку и имитацию обратного отсчета, но столкнулось с утечкой водорода из "пуповины" системы охлаждения двигателя основной ступени. Утечка была устранена.

Известно, что во время миссии беспилотный модуль Orion в течение 6-ти недель совершит облет вокруг Луны, чтобы исследовать вероятное влияние полета на человеческий организм.

Если миссия "Артемида-1" пройдет по плану, NASA планирует запустить аналогичную миссию, известную как "Артемида-2", но уже с астронавтами на борту. А в рамках миссии "Артемида-3" планируется высадка американских астронавтов на поверхность Луны.

Ранее УНИАН уже писал, что в Канаде предложили отправлять астронавтов на Марс лазерной "катапультой". Местные ученые считают, что с помощью революционной идеи смогут сократить время в пути до 45 дней.

Полеты с помощью лазерной катапульты могут стартовать не раньше 2040 года, а пока первым колонистам придется добираться до Марса на обычных ракетах. SpaceX Маска подсчитала, что на традиционном топливе полет у них займет около полугода.

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