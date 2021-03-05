В частности, стоимость услуг выросла почти в семь раз.

Американское космическое агентство NASA с 25 февраля подняло стоимость коммерческой доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС).

Читайте такжеМарсоход NASA прислал на Землю новые цветные фото планетыВ частности, стоимость услуг выросла почти в семь раз. Цена доставки за 1 кг выросла с $3 тыс. до $20 тыс., а возвращения на землю — с $6 тыс. до $40 тыс, говорится в данных организации.

За час пребывания на МКС астронавта, который будет заниматься коммерческими экспериментами, нужно будет платить не $17,5 тыс., а $130 тыс.

«С момента опубликования изначальной ценовой политики в июне 2019 года наблюдался рост спроса на коммерческую и маркетинговую деятельность — как со стороны традиционных аэрокосмических компаний, так и со стороны новых отраслей. Ценовая политика с июня 2019 года не отражала в полной мере стоимость использования ресурсов NASA. Она была направлена на стимулирование рынка, и ее планировалось скорректировать»,— говорится в сообщении, передает kommersant.

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Автор: УНИАН