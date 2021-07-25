Обломки небесного тела могли упасть возле Осло.

Крупный метеорит пронесся над Норвегией в ночь на 25 июля. Специалисты считают, что обломки небесного тела могли упасть возле Осло.

Об этом сообщает Reuters.

Очевидцы около часа ночи увидели яркий "огненный шар". Кроме того, сообщается о громком взрыве и ветре, сопровождающем падение метеорита.

Также в полицию поступило несколько сообщений о падении метеорита. Правоохранители не выявили человеческих жертв или разрушений

По данным норвежской сети наблюдателей за метеоритами, "огненный шар" был виден в небе примерно пять секунд. Метеорит летел со скоростью около 16,3 километра в секунду.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 июля мимо Земли пролетел астероид длиной около 200 метров. Астероид может быть больше часовой башни Вестминстерского дворца Биг-Бен.

По словам американских ученых, астероид должен был пройти достаточно близко от Земли, однако угрозы для человечества он не представляет.

Автор: Анастасия Горбачева