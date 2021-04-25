Болид можно было увидеть на юге Франции.

Вечером в субботу, 24 апреля, на юге Франции в регионе Лазурный берег, возле Ниццы, можно было увидеть падение большого болида (метеора, не достигшего поверхности земли).

Об этом сообщает BFMTV.

Как свидетельствует видеозапись одной из камер в Каннах, метеор падал в 22:26 по местному времени и, по всей видимости, сгорел в атмосфере.

Очевидцы публикуют фотографии и видео инцидента с телефонов и уличных камер наблюдения.

La #météorite française observée par des milliers de témoins dans le triangle Narbonne-Lyon-Italie a été capturée par la webcam du Quai Laubeuf de Cannes !



En vidéo 👇👇@astropierrepic.twitter.com/wmYBx9pNDe — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) April 24, 2021

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Автор: Денис Прядко