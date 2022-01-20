Космодром в Украине до сих пор не построен из-за жестких требований к его обустройству.

На юге Украины нашли территорию под строительство космодрома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня в ходе брифинга участников конференции региональных инновационно-космических кластеров Украины, состоявшейся в Одессе.

В частности, как сообщил начальник Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный, необходимая территория имеется на берегу Черного моря, на стыке Одесской и Николаевской областей. По его словам, с этой площадки реально производить запуск ракеты с наклоном 70-80 градусов в сторону Турции.

В таком случае, предполагается, что первая ступень ракеты-носителя может упасть в Черное море.

Присяжный отметил, что перед принятием решения о сооружении стратегического объекта на юге Украины необходимо будет провести соответствующие согласования с Турцией, над которой может пролетать вторая ступень. Суть в том, по словам специалиста, что есть риск ее падения на территории этой страны.

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Участники брифинга отметили, что космодром в Украине до сих пор не построен из-за жестких требований к его обустройству. Одно из обязательных условий: наличие большой безлюдной территории: не менее 500 км вдоль трассы полета и отсутствие сторонних объектов на расстоянии 200 км вправо и влево. При этом найти такую территорию очень сложно, так как Украина – густонаселенная страна.

Как сообщал УНИАН, Украина и Канада начали строительство космической пусковой площадки в провинции Новая Шотландия.