Гробницу нашли в церкви, которую когда-то затопило Средиземное море и на месте которой значительно позже построили другую церковь.

Во время раскопок в древней церкви в Турции археологи обнаружили гробницу, которая принадлежала Святому Николаю.

Как пишет Express, гробницу нашли в церкви, которую когда-то затопило Средиземное море и на месте которой значительно позже построили другую церковь. Но после более 1600 лет археологам таки удалось раскопать гробницу в некогда затопленной церкви в городке Демре в районе Анталии на юге Турции.

Византийская церковь была построена на древнем фундаменте первичной церкви и использовалась православными христианами как место поклонения между 5-м и 12-м веками. Место окружено статуями Святого Николая.

Видео дня

Эксперты обнаружили остатки первичной церкви в 2017 году, проведя электронные исследования, которые показали пробелы между полом и землей. Мозаика и каменный пол под ней тогда помогли привести экспертов в первоначальную церковь, а ныне – к могиле Святого Николая.

Осман Еравсар, председатель провинциального совета по сохранению культурного наследия в Анталии, рассказал: "Первая церковь была затоплена с поднятием Средиземного моря, а через несколько веков наверху была построена новая церковь".

"Сейчас мы дошли до остатков первой церкви и пола, на который ступал святой Николай. Откопана плитка пола первой церкви, по которой ходил святой Николай", - сказал Еравсар.

Кто такой святой Николай

Святой Николай жил между 270 и 343 годами нашей эры и известен тем, что унаследовал деньги, которые раздал бедным.

Он был раннехристианским епископом времен Римской империи и также известен как "Николай Чудотворец".

Хотя мало что известно о святого Николая, все соглашаются с тем, что его легенда о дарение подарков была замечена как источник вдохновения для Санта-Клауса. Святой Николай был также набожным христианином, который придерживался учения Иисуса о продаже всего мирского имущества и помощи бедным.

Вас также могут заинтересовать новости: