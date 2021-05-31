Сообщается, что производительность руки остается неизменной.

На роботизированной руке Canadarm2, которая установлена на Международной космической станции (МКС), обнаружили пробоину. Предположительно, ее оставил летающий по орбите Земли мусор.

Подробности произошедшего сообщает Science Alert со ссылкой на Космическое агентство Канады (CSA).

Отмечается, что впервые пробоину заметили во время плановой проверки 12 мая.

«Результаты текущего анализа показывают, что производительность руки остается неизменной. Повреждение ограничено небольшой частью стрелы и теплового одеяла», – заявили ученые из Канадского космического агентства, работавшие совместно со специалистами NASA.

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Также отмечается, что в 2020 году МКС пришлось три раза выполнить аварийные маневры, чтобы избежать столкновения с космическим мусором на высоте около 400 километров.

«Примерно 130 миллионов фрагментов антропогенного материала размером меньше миллиметра сейчас вращаются вокруг Земли. Эта оценка не включает природную космическую пыль», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц