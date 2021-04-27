Facebook не будет получать за это средств, однако заставит пользователей больше проводить время в соцсети.

В Facebook появится специальное приложение (Project Boombox), которое позволит воспроизводить в онлайн-режиме музыку со Spotify. Функция будет доступна только для пользователей, которые зарегистрированы на стриминговом музыкальном сервисе.

Соответствующие расширения партнерства с сервисом Facebook анонсировала на прошлой неделе, пишет TechCrunch.

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Слушать музыку со смартфонов на Facebook можно будет как владельцам бесплатной подписки на Spotify (с рекламой), так и Premium-профилей.

Чтобы послушать плейлист в соцсети, в меню Spotify нужно нажать в правом верхнем углу экрана «Перейти на «Facebook» или «Лента новостей Facebook».

Интеграция позволит воспроизводить со Spotify подкасты. Когда пользователь нажимает кнопку воспроизведения в мини-плеере, происходит переключение приложения, чтобы пользователь мог войти в Spotify. Мини-плеер активирует и управляет запуском и воспроизведением в Spotify – таким образом, воспроизведение не будет прерываться при прокрутке страницы в Facebook.

Указывается, что Facebook не будет получать за такой вид партнерства денег, но заставит пользователей больше проводить время в соцсети.

Функцию уже протестировали за пределами США – в Мексике и Таиланде. В настоящее время она будет доступна для пользователей из Аргентины, Австралии, Боливии, Канады, Бразилии, Чили, Колумбии и т. д. Украины в перечне пока нет.

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Автор: Яна Ставская