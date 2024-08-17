Не исключено, что это мог пролететь спутник, который взорвался.

В ночь на 17 августа над Украиной, возможно, пролетел метеор. Соответствующие кадры появились в соцсетях.

В частности пролет небесного объекта можно было видеть в небе над Киевом, однако не исключено, что это мог взорваться спутник. Преимущественно видео опубликовали киевские Telegram-каналы, однако это явление можно было увидеть и в других областях нашей страны.

Также на кадрах можно увидеть, как в небе летит яркое небесное тело, на котором виднеется его "хвост".

Метеор - это явление, которое возникает во время сгорания в атмосфере Земли мелких метеорных тел (к примеру, обломков комет или астероидов). В то же время метеорит - это твердое тело космического происхождения, которое упало на поверхность Земли или другого космического тела из космоса.

Последние новости о космосе

Как писал УНИАН, NASA до сих пор не решило, как вернуть домой двух астронавтов с Международной космической станции (МКС) после того, как в их космическом корабле возникли неисправности во время выхода в открытый космос.

Известно, что астронавты прибыли туда на Boeing Starliner, однако по дороге корабль потерпел поломки двигателей и утечки гелия, что вызвало сомнения в том, сможет ли он безопасно доставить их обратно на Землю, оставив пару в космическом подвешенном состоянии.

Также сообщалось, что на Марсе нашли воду в жидком состоянии. Отмечается, что она находится на большой глубине под поверхностью. Известно, что воду на Марсе уже находили - в виде льда и остатков пара в атмосфере, но не в жидком состоянии.

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