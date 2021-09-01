Бури такой мощности – очень редкое явление.

2 сентября в Украине ожидается магнитная буря, которая достигнет силы 5 баллов. Такие удары бывают очень редко, поэтому для метеозависимых людей это будет трудный день.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда в Украине ожидаются магнитные бури

Магнитная буря ожидается в четверг 2 сентября и достигнет силы 5 баллов. "Штормить" будет всю первую половину дня, а пик придется на 6 утра. Следующее небольшое повышение солнечной активности стоит ожидать 3 сентября. Больше в сентябре магнитных бурь не будет, однако прогноз на месяц неточный и может измениться со временем.

Как защититься от негативного влияния бури

Сильнее всего влияние бури ощущают метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических заболеваний. В период повышенной активности могут возникнуть такие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

боль в сердце;

повышенное артериальное давление;

боль в мышцах и суставах;

сонливость или бессоница.

Чтобы облегчить свое состояние в трудный период, важно придерживаться здорового образа жизни.

Откажитесь от курения, алкоголя, употребления кофе. Ложитесь спать в одно и то же время. Пейте больше зеленого и травяного чая. Больше времени проводите на улице. Ограничьте употребление жирных, жареных, острых блюд. Принимайте контрастный душ.

Автор: Екатерина Пулатова