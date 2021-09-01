Геомагнитные бури / фото ua.depositphotos.com

2 сентября в Украине ожидается магнитная буря, которая достигнет силы 5 баллов. Такие удары бывают очень редко, поэтому для метеозависимых людей это будет трудный день.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда в Украине ожидаются магнитные бури

Магнитная бури в сентябре / фото tesis.lebedev.ru
Магнитные бури в сентябре 2021 / фото tesis.lebedev.ru

Магнитная буря ожидается в четверг 2 сентября и достигнет силы 5 баллов. "Штормить" будет всю первую половину дня, а пик придется на 6 утра. Следующее небольшое повышение солнечной активности стоит ожидать 3 сентября. Больше в сентябре магнитных бурь не будет, однако прогноз на месяц неточный и может измениться со временем.

Как защититься от негативного влияния бури

Сильнее всего влияние бури ощущают метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических заболеваний. В период повышенной активности могут возникнуть такие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • тошнота;
  • боль в сердце;
  • повышенное артериальное давление;
  • боль в мышцах и суставах;
  • сонливость или бессоница.

Чтобы облегчить свое состояние в трудный период, важно придерживаться здорового образа жизни.

  1. Откажитесь от курения, алкоголя, употребления кофе.
  2. Ложитесь спать в одно и то же время.
  3. Пейте больше зеленого и травяного чая.
  4. Больше времени проводите на улице.
  5. Ограничьте употребление жирных, жареных, острых блюд.
  6. Принимайте контрастный душ.

Автор: Екатерина Пулатова