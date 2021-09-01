2 сентября в Украине ожидается магнитная буря, которая достигнет силы 5 баллов. Такие удары бывают очень редко, поэтому для метеозависимых людей это будет трудный день.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда в Украине ожидаются магнитные бури
Магнитная буря ожидается в четверг 2 сентября и достигнет силы 5 баллов. "Штормить" будет всю первую половину дня, а пик придется на 6 утра. Следующее небольшое повышение солнечной активности стоит ожидать 3 сентября. Больше в сентябре магнитных бурь не будет, однако прогноз на месяц неточный и может измениться со временем.
Как защититься от негативного влияния бури
Сильнее всего влияние бури ощущают метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических заболеваний. В период повышенной активности могут возникнуть такие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- боль в сердце;
- повышенное артериальное давление;
- боль в мышцах и суставах;
- сонливость или бессоница.
Чтобы облегчить свое состояние в трудный период, важно придерживаться здорового образа жизни.
- Откажитесь от курения, алкоголя, употребления кофе.
- Ложитесь спать в одно и то же время.
- Пейте больше зеленого и травяного чая.
- Больше времени проводите на улице.
- Ограничьте употребление жирных, жареных, острых блюд.
- Принимайте контрастный душ.