В предпоследнюю неделю июля Землю накроет магнитная буря продолжительностью в четыре дня.

Магнитные бури - очень неприятное явление для метеозависимых, пожилых и обладателей хронических болезней. В такие дни у многих людей ухудшается самочувствие и пропадают силы. В предпоследнюю неделю июля Землю накроет слабая, но продолжительная магнитная буря.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет ближайшая магнитная буря

Ближайшая магнитная буря продлится с 20 по 23июля. Активность 20 июля будет выше среднего, затем 21 и 22 июля ожидается магнитная буря, а 23 числа интенсивность снова уменьшится.

Следующая магнитная буря прогнозируется в последние числа месяца - 30 и 31 июля.

Влияние магнитной бури на здоровье

В дни магнитной бури у людей могут возникать следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боль в сердце, повышенное или пониженное давление, боль в спине и в мышцах, усталость, бессоница.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бурь на здоровье, нужно придерживаться правил здорового образа жизни в опасные дни.

Постарайтесь больше времени проводить на улице и чаще проветривать помещение. Ходите пешком вместо поездки в транспорте. Ешьте больше овощей и фруктов. Откажитесь от жирных, жареных и острых блюд. Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет и энергетических напитков. Ложитесь спать в одно и то же время. Перед сном примите контрастный душ.

Вас также могут заинтересовать новости: