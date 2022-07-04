В июле специалисты прогнозируют четыре магнитные бури.

Специалисты солнечных лабораторий ведут регулярные наблюдения за обстановкой на нашей звезде. Июль 2022 года будет непростым для метеозависимых людей. В этом месяце на каждой неделе ожидаются магнитные бури разной силы.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет ближайшая магнитная буря

Первая двухдневная магнитная буря в июле ожидается 5 и 6 июля. Активность 5 июля будет слабой, а 6 июля - более высокой. На второй неделе месяца Украину накроет трехдневная магнитная буря с 15 по 17 июля, активность Солнца 17 июля будет самой высокой за месяц. Затем слабую магнитную бурю стоит ждать 22 и 23 июля. Последние дни месяца тоже отметятся высокой активностью - 30 июля будет средняя буря, а 31 июля - слабая.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Сильнее всего магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин, а также обладателей слабого здоровья и хронических заболеваний.

В дни магнитной бури могут наблюдаться следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

обострение хронических заболеваний;

повышение или понижение артериального давления;

сильная усталость и утомляемость;

боль в спине и суставах;

бессоница.

Чтобы свести к минимуму негативные последствия магнитных бурь, придерживайтесь правил здорового образа жизни за несколько дней до бури.

Исключите из рациона жирную, жареную, острую пищу Откажитесь от алкоголя, сигарет, крепкого кофе и энергетических напитков. Пейте зеленый, травяной или фруктовый чай. Чаще ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату. Ложитесь спать в одно и то же время. Принимайте контрастный душ перед сном.

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