Геомагнитные бури могут негативно повлиять на самочувствие.

В конце недели на Земле будет наблюдаться слабая геомагнитная активность, которая может повлиять на метеозависимых людей.

Геомагнитные бури - это колебания магнитного поля Земли, которые вызваны повышенной солнечной активностью. Магнитные бури могут вызывать сбои в работе систем связи, а также влиять на здоровье метеочувствительных и пожилых людей.

Когда будут магнитные бури

Повышенная солнечная активность будет наблюдаться в пятницу, 16 апреля, и в субботу, 17 апреля. Всплески будут несильными, но некоторые люди могут их ощутить. В апреле не ожидается сильных магнитных бурь. Следующие всплески солнечной энергии ожидаются 22 апреля, 27 апреля и 4 мая.

Как магнитные бури влияют на наше здоровье

Больше всего влиянию магнитных бурь подвержены метеочувствительные и пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Во время повышенной активности могут наблюдаться такие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

сонливость или бессоница;

боль в спине и суставах;

скачки артериального давления;

повышенная нервозность и раздражительность.

Чтобы уберечь себя от опасных последствий, за несколько дней до предполагаемой бури нужно придерживаться правил здорового образа жизни. Не употребляйте алкоголь, кофе и сигареты, пейте больше зеленого и травяного чая. Ложитесь спать в одно и то же время и постарайтесь меньше нервничать. Проводите больше времени на свежем воздухе. Если ваше состояние сильно ухудшилось - обязательно обратитесь к врачу.

Вам также может быть интересно:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова