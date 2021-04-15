В конце недели на Земле будет наблюдаться слабая геомагнитная активность, которая может повлиять на метеозависимых людей.
Геомагнитные бури - это колебания магнитного поля Земли, которые вызваны повышенной солнечной активностью. Магнитные бури могут вызывать сбои в работе систем связи, а также влиять на здоровье метеочувствительных и пожилых людей.
Когда будут магнитные бури
Повышенная солнечная активность будет наблюдаться в пятницу, 16 апреля, и в субботу, 17 апреля. Всплески будут несильными, но некоторые люди могут их ощутить. В апреле не ожидается сильных магнитных бурь. Следующие всплески солнечной энергии ожидаются 22 апреля, 27 апреля и 4 мая.
Как магнитные бури влияют на наше здоровье
Больше всего влиянию магнитных бурь подвержены метеочувствительные и пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Во время повышенной активности могут наблюдаться такие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- сонливость или бессоница;
- боль в спине и суставах;
- скачки артериального давления;
- повышенная нервозность и раздражительность.
Чтобы уберечь себя от опасных последствий, за несколько дней до предполагаемой бури нужно придерживаться правил здорового образа жизни. Не употребляйте алкоголь, кофе и сигареты, пейте больше зеленого и травяного чая. Ложитесь спать в одно и то же время и постарайтесь меньше нервничать. Проводите больше времени на свежем воздухе. Если ваше состояние сильно ухудшилось - обязательно обратитесь к врачу.
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