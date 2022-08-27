Магнитная буря в Украине ожидается в последних числах августа.

Магнитные бури могут серьезно испортить самочувствие пожилых и метеозависимых людей, особенно если у человека есть хронические заболевания. Во время бурь многие люди жалуются на головную боль, головокружение, слабость, тошноту и повышенное давление. Двухдневная буря накроет Землю в последнюю неделю августа.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет ближайшая магнитная буря

Магнитная буря в конце августа продлится два дня - 28 и 29 августа. По мощности она будет слабой. А накануне бури 27 августа активность Солнца будет повышенной.

Відео дня:

Метеозависимым людям также стоит подготовиться к длительной буре в начале сентября. С 3 по 5 сентября ожидается достаточно мощная буря, а затем 6, 7 и 8 сентября активность Солнца будет выше, чем обычно.

Как защититься от магнитной бури

За несколько дней до предполагаемой бури и в даты самой бури важно придерживаться правил здорового образа жизни. Тогда даже метеозависимый человек легче перенесет это явление.

Откажитесь от жирной, жареной, острой пищи, а также от фастфуда. Ешьте больше зелени, фруктов и овощей, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя, энергетических напитков и сигарет. Пейте больше зеленого и травяного чая.

Чаще бывайте на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.

Принимайте по вечерам контрастный душ и по возможности закаляйтесь прохладной водой.

Ложитесь спать в одно и то же время, старайтесь спать не меньше 7 часов.

По возможности избегайте стресса и конфликтных ситуаций. Меньше нервничайте.

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