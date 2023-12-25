Возмущения магнитного поля Земли ожидаются уже через несколько дней.

Множественные вспышки зафиксированы на Солнце. Из-за них на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, множественные вспышки класса М зарегистрированы 24 декабря. Прогнозы указывают на потенциальные геомагнитные возмущения с падающим ударом. Магнитная буря ожидается в конце дня 27 декабря 2023 года.

По данным издания, за последние сутки солнечная активность возросла до умеренного уровня. Что касается солнечной радиации, то поток электронов поддерживается на нормальном или умеренном уровне. Ожидается, что такие условия сохранятся до 27 декабря.

За последние 24 часа параметры солнечного ветра были слабовозмущенными. Что касается геомагнитного поля, то спокойные и неустойчивые условия будут преобладать до конца 27 декабря, когда на Земле начнется магнитная буря.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это события во внешней оболочке Земли, вызванные взаимодействием солнечного ветра с магнитосферой планеты. Потоки заряженных частиц, исходящие от Солнца, взаимодействуют с магнитным полем Земли, вызывая колебания и возмущения.

Это может привести к изменениям в окружающей среде, включая геомагнитные штормы. Во время магнитных бурь наблюдаются яркие полярные сияния, однако это явление также может вызывать проблемы для современных технологий. В частности, они могут вызывать перебои в работе электрических систем, спутников связи и навигации.

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