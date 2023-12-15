За последние сутки произошел значительный рост количества пятен и повышение сложности магнитного поля на Солнце.

В активной области Солнца произошла мощнейшая за последние 6 лет вспышка. Накануне ее также были зафиксированы вспышки, излучение от которых направилось к нашей планете. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, солнечная вспышка класса X2,8 вспыхнула в активной области Солнца 14 декабря. Событие началось в 16:47 UTC (18:47 по Киеву - УНИАН) и закончилось в 17:12 UTC (19:12 по Киеву - УНИАН). Это также самая сильная солнечная вспышка текущего солнечного цикла.

Ученые зафиксировали радиоизлучение типа II с расчетной скоростью 2118 км/с, что указывает на то, что во время вспышки произошел выброс корональной массы.

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Кроме того, было обнаружено радиоизлучение IV типа, которые происходят в связи с крупными извержениями на Солнце и обычно связаны с сильными корональными выбросами массы и солнечными радиационными бурями.

Прогнозироуется, что радиочастоты будут наиболее деградированы над Южной Америкой.

Накануне мощной вспышки в этой же области Солнца произошло еще несколько менее сильных извержений. Как сообщается, за последние 24 часа зафиксирован значительный рост пятен и повышение сложности магнитного поля на Солнце.

По прогнозам, геомагнитные бури на Земле ожидаются к 16 декабря.

Пик активности Солнца может наступить раньше - что известно

Ученые предполагают, что Солнце достигнет пика своей активности в 2024 году, - на год раньше, чем предполагалось ранее.

"Солнечный максимум" в текущем 11-летнем цикле будет наблюдаться в период с января по октябрь 2024 года.

11-летний цикл активности Солнца связан с количеством солнечных пятен, которые, в свою очередь, связаны с интенсивностью космической погоды, включая активность солнечных вспышек на этой звезде. Предполагается, что во время пика на Солнце будет от 137 до 173 пятен одновременно.

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