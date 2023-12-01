Специалисты предупреждают о возможности отключения радио и интернета. а также полярных сияниях не только на полюсах, но и в средних широтах.

Сегодня, 1 декабря, в некоторых частях мира вероятны проблемы с радио, интернетом и GPS, поскольку ожидается, что на Землю обрушится сразу несколько магнитных бурь.

Шторм также может привести к тому, что сегодня впечатляющие полярные сияния распространятся в средние широты, передает Іndependent.

"По прогнозам, шторм обрушится на Землю к полудню 1 декабря… Ожидайте, что полярные сияния достигнут глубоко средних широт. Вероятны проблемы с приемом любительской радиосвязи и GPS, особенно на ночной стороне Земли", - предупреждают ученые.

Видео дня

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США и другие синоптики уже предсказали, что три солнечные бури направляются к Земле, причем они вероятно, сольются, что приведет к более сильным нарушениям магнитного поля.

Как сообщается, две солнечные вспышки уже направляются к нашей планете, однако третья более быстрая и мощная, поэтому она сольется с предыдущими. Это вызовет на нашей планете магнитный шторм уровня G3.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури на Земле происходят в результате солнечных бурь. Это мощные энергетические взрывы, исходящие от Солнца, содержащие четвертое состояние материи - плазму и ионизированную материю.

Известно, что солнечные бури мешают магнитному полю Земли и наносят ущерб электрическим сетям, выводят из строя спутники и в некоторых случаях нарушают подключение к Интернету.

Интенсивность подобных бурь обозначается буквой G, за которой следует число от 1 до 5, где 1 означает самое незначительное событие, а 5 - самое экстремальное. Штормы G3, которые ожидаются сегодня, - это сильные явления, которые могут вызвать проблемы с прерывистой спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией.

Вас также могут заинтересовать новости: