На выходных украинцы столкнутся с геомагнитной бурей.

На выходных украинцы столкнутся с геомагнитной бурей, которая достигнет уровня G1.

Геомагнитные бури - это колебания магнитного поля Земли, которые вызваны повышенной солнечной активностью. Такие бури могут влиять на системы связи, работу электроприборов и здоровье человека. Больше всего влиянию бурь подвержены пожилые и метеочувствительные люди, обладатели хронических заболеваний, беременные женщины.

Когда магнитная буря на выходных

Магнитная буря ожидается в субботу, 6 марта. Самые опасные часы дня - с 6 до 8 утра, в остальное время магнитная активность будет не очень высокой.

Как бури влияют на здоровье и как защититься

Геомагнитная буря может вызывать такие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, слабость, нарушения сна и аппетита, боль в спине и суставах, скачки артериального давления, повышенная раздражительность.

Чтобы свести к минимуму влияние бурь на здоровье, придерживайтесь таких правил.

В опасный период ложитесь спать пораньше, хорошо высыпайтесь.

Исключите источники стресса, не нервничайте.

Откажитесь от жирной, жареной, соленой пищи, алкоголя, кофе и энергетических напитков.

Пейте больше воды и травяных чаев.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - обратитесь к врачу.

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Автор: Екатерина Пулатова