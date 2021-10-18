Стали известны главные характеристики новинки Аpple – MacBook Pro / фото Reuters
Американская корпорация Аpple во время второй осенней презентации показала новые чипы – M1 PRO и M1 MAX, а также MacBook Pro, который на них работает.
M1 PRO потребляет очень мало энергии. Производительность нового чипа возросла на 70%, а графика стала в два раза лучше. M1 MAX – почти в два раза лучше, чем M1 PRO.
В Аpple поделились, что новые MacBook Pro есть двух размеров – 14 и 16 дюймов, раскрыли главные особенности новинок, а также назвали их цену.
14-дюймовий MacBook Pro будет стоить от 1999$, а 16-дюймовый – от 2499$.
Стали известны цены новых MacBook Pro / фото Reuters
Новые MacBook Pro – главные характеристики новинки:
- На дисплее появилась "челка" для FaceID;
- Снова есть зарядка MagSafe;
- Добавлен HDMI;
- Оснащен дисплеем mini-LED с поддержкой до 120 ГЦ;
- Уменьшены рамки экрана на 24%, а верхняя рамка уже на 60%;
- Ширина MacBook Pro составляет 17 мм и 15,5 мм;
- Наверх вернули физические кнопки;
- Увеличены внутренние динамики, всего их шесть штук;
- Поддерживает до 64Гб оперативной памяти;
- Заряжается за полчаса на 50%;
- В вакууме на батарее работает до 21 часа.
В Аpple назвали цены новых MacBook Pro / фото Reuters