Стали известны главные характеристики новинки Аpple – MacBook Pro / фото Reuters

Американская корпорация Аpple во время второй осенней презентации показала новые чипы – M1 PRO и M1 MAX, а также MacBook Pro, который на них работает.

M1 PRO потребляет очень мало энергии. Производительность нового чипа возросла на 70%, а графика стала в два раза лучше. M1 MAX – почти в два раза лучше, чем M1 PRO. 

В Аpple поделились, что новые MacBook Pro есть двух размеров – 14 и 16 дюймов, раскрыли главные особенности новинок, а также назвали их цену.

14-дюймовий MacBook Pro будет стоить от 1999$, а 16-дюймовый – от 2499$.

Стали известны цены новых MacBook Pro / фото Reuters

Новые MacBook Pro – главные характеристики новинки:

  • На дисплее появилась "челка" для FaceID;
  • Снова есть зарядка MagSafe;
  • Добавлен HDMI;
  • Оснащен дисплеем mini-LED с поддержкой до 120 ГЦ;
  • Уменьшены рамки экрана на 24%, а верхняя рамка уже на 60%;
  • Ширина MacBook Pro составляет 17 мм и 15,5 мм;
  • Наверх вернули физические кнопки;
  • Увеличены внутренние динамики, всего их шесть штук;
  • Поддерживает до 64Гб оперативной памяти;
  • Заряжается за полчаса на 50%;
  • В вакууме на батарее работает до 21 часа.
В Аpple назвали цены новых MacBook Pro / фото Reuters

Автор: Екатерина Присяжнюк