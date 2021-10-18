Новые MacBook Pro есть двух размеров, самый большой – 16-дюймовый.

Американская корпорация Аpple во время второй осенней презентации показала новые чипы – M1 PRO и M1 MAX, а также MacBook Pro, который на них работает.

M1 PRO потребляет очень мало энергии. Производительность нового чипа возросла на 70%, а графика стала в два раза лучше. M1 MAX – почти в два раза лучше, чем M1 PRO.

В Аpple поделились, что новые MacBook Pro есть двух размеров – 14 и 16 дюймов, раскрыли главные особенности новинок, а также назвали их цену.

14-дюймовий MacBook Pro будет стоить от 1999$, а 16-дюймовый – от 2499$.

Новые MacBook Pro – главные характеристики новинки:

На дисплее появилась "челка" для FaceID;

Снова есть зарядка MagSafe;

Добавлен HDMI;

Оснащен дисплеем mini-LED с поддержкой до 120 ГЦ;

Уменьшены рамки экрана на 24%, а верхняя рамка уже на 60%;

Ширина MacBook Pro составляет 17 мм и 15,5 мм;

Наверх вернули физические кнопки;

Увеличены внутренние динамики, всего их шесть штук;

Поддерживает до 64Гб оперативной памяти;

Заряжается за полчаса на 50%;

В вакууме на батарее работает до 21 часа.

Автор: Екатерина Присяжнюк