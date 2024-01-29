В новом исследовании исследователи связали разломы, расположенные в южной полярной области Луны, с одним из самых мощных лунных землетрясений, зарегистрированных сейсмометрами Аполлона более 50 лет назад.

Согласно новому исследованию, Луна постепенно сжимается, что приводит к растущему числу оползней, которые могут угрожать будущим астронавтам.

Естественный спутник Земли потерял в окружности целых 100 метров за последние несколько сотен миллионов лет, поскольку его ядро остыло, пишет Independent.

Это может показаться постепенным процессом, но сокращение вызывает значительное искажение поверхности в некоторых частях южного полюса Луны, включая районы, предложенные для высадки экипажа НАСА "Артемида-3", говорят исследователи из Университета Мэриленда.

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Поскольку сжатие Луны сопровождается сейсмической активностью, такой как лунные землетрясения, ученые предупреждают, что места вблизи зон разломов могут представлять опасность для будущих исследователей-людей.

"Глобальное распределение молодых надвигов, их потенциал активности и возможность образования новых надвигов в результате продолжающегося глобального сжатия следует учитывать при планировании местоположения и стабильности постоянных аванпостов на Луне", - сказал соавтор исследования Томас Уоттерс из Национального музея авиации и космонавтики.

В новом исследовании исследователи связали разломы, расположенные в южной полярной области Луны, с одним из самых мощных лунных землетрясений, зарегистрированных сейсмометрами Аполлона более 50 лет назад.

Они обнаружили, что некоторые районы южного полюса Луны особенно уязвимы для оползней из-за сейсмических сотрясений.

Подобно землетрясениям, лунные землетрясения вызваны разломами внутри Луны и могут быть достаточно сильными, чтобы повредить созданные человеком конструкции и оборудование на лунной поверхности, говорят ученые.

Но в отличие от землетрясений, которые длятся всего несколько секунд, лунные землетрясения могут длиться часами и даже целым днем, а это означает, что эти неглубокие землетрясения могут разрушить будущие человеческие поселения.

Это связано с тем, что на поверхности Луны есть рыхлый осадок, образовавшийся в результате миллиардов лет столкновений астероидов и комет.

"Вы можете думать о поверхности Луны как о сухом, приземленном гравии и пыли. На протяжении миллиардов лет на поверхность сталкивались астероиды и кометы, при этом образовавшиеся угловатые фрагменты постоянно выбрасывались в результате ударов. В результате переработанный поверхностный материал может иметь размеры от микрона до валуна, но все они очень рыхло консолидированы. Рыхлые отложения делают возможным возникновение сотрясений и оползней", - рассказал Николас Шмерр, другой автор исследования.

НАСА надеется запустить свой первый за более чем пять десятилетий полет с экипажем на Луну в рамках миссии "Артемида" в конце 2024 года. Поскольку планы по окончательному установлению долгосрочного присутствия на лунной поверхности развиваются, исследователи надеются и дальше исследовать Луну. чтобы выявить больше мест, которые могут быть опасны для исследования человеком.

"Эта работа помогает нам подготовиться к тому, что нас ждет на Луне - будь то инженерные сооружения, которые смогут лучше противостоять лунной сейсмической активности, или защита людей от действительно опасных зон", – сказал доктор Шмерр.

Исследование Луны - последние новости

Японский космический корабль SLIM при посадке на лунную поверхность перевернулся и из-за этого не может получать солнечную энергию для своих батарей. Несмотря на это японское космическое агентство считает миссию SLIM в целом успешной.

Японское посадочное устройство достигло чрезвычайно точного приземления в пределах 100 м от своей цели, сообщило в четверг космическое агентство. Япония надеется, что демонстрация того, что она назвала "точечной" посадкой на Луну, оживит ее космическую программу и позволит сотрудничать в космосе с США, чтобы противостоять Китаю.

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