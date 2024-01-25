Японский космический корабль SLIM при посадке на лунную поверхность перевернулся и из-за этого не может получать солнечную энергию для своих батарей. Несмотря на это японское космическое агентство считает миссию SLIM в целом успешной, пишет Reuters.
Японское посадочное устройство достигло чрезвычайно точного приземления в пределах 100 м от своей цели, сообщило в четверг космическое агентство. Япония надеется, что демонстрация того, что она назвала "точечной" посадкой на Луну, оживит ее космическую программу и позволит сотрудничать в космосе с США, чтобы противостоять Китаю.
Во время приземления один из двух главных двигателей посадочного модуля, вероятно, остановился на завершающей фазе приземления, из-за чего аппарат сел на 55 м дальше от места, где должен был сесть. Кроме того, посадочный аппарат перевернулся на пологом склоне кратера, где произошла посадка. Из-за этого солнечные панели SLIM оказались наклоненными на запад и не могли генерировать электричество. Но в космическом агентстве надеются, что изменение направления солнечного света может обеспечить работу батарей уже в ближайшие дни.
Отмечается, что главным достижением японцы считают именно точную посадку. Погрешность менее 100 метров, которую показал SLIM, значительно опережает обычную точность для лунных аппаратов, которые до сих пор садились с погрешностью в несколько километров.
Япония посадила свой космический аппарат на Луну
Как писал УНИАН, 19 января японский космический аппарат успешно сел на поверхности Луны. Таким образом Япония присоединилась к эксклюзивному клуб стран, которые смогли осуществить это. В этом клубе она стала пятой.
Главной целью аппарата Slim было испытание новых технологий точной навигации, в частности во время приземления, которое должно было произойти в радиусе 100 м от целевого места вблизи кратера Шиоли. Однако после посадки аппарат не смог вырабатывать электрическую энергию из своих солнечных батарей, и в первые часы не было понятно, почему так произошло.