Когда-то Вселенная была менее хаотичной, чем сейчас – астроном из США

Некоторые ученые предполагали, что молодая Вселенная в целом могла вращаться, как гигантская галактика.

Вселенная не является бесструктурной мешаниной космического материала. Так, астроном Лиор Шамир из Канзасского университета провели исследования 200 тысяч галактик и обнаружил, что распределение направления их движения образует совсем неслучайную картину.

Об этом сообщает Science alert.

Ранее некоторые ученые предполагали, что молодая Вселенная в целом могла вращаться, как гигантская галактика. По словам астронома, рисунки в большом масштабе могут указывать на движение Вселенной.

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Спиральные галактики являются относительно «чистыми» и четко очерченными, с плоской формой диска, спиральными рукавами и вращением, которое мы можем измерить, основываясь на смещении света от боковых сторон диска.

Голубой свет состоит из коротких волн и указывает на вращение до нас; красное смещено свет состоит из более длинных волн и указывает на поворот от нас.

Есть только два направления, в которые галактики могут вращаться – по часовой стрелке и против. Если Вселенная изотропная или однородная во всех направлениях (согласно космологическому принципу), то должно быть достаточно равномерное распределение галактик по часовой стрелке и против – 50 на 50.

Однако Шамир заметил нечто странное: раскол 51 на 49 с преимуществом галактик, которые двигались по часовой стрелке. По его словам, вероятность такой асимметрии в изотропной Вселенной составляет не менее одного миллиарда. Впрочем, сама асимметрия не является равномерной. Ближе к Земле она становится менее заметной.

Астроном считает, что эти результаты могут свидетельствовать, что молодая Вселенная была менее хаотичной, чем сейчас, и что согласованность со временем уменьшается. Кроме того, можно предположить, что Вселенная вращается не вокруг одной оси, а вокруг четырех в сложном выравнивании.

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