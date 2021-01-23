Подобные объекты могут помочь ученым понять, как зарождаются и эволюционируют системы, включающие в себя несколько звезд.

Астрономы обнаружили первую систему, состоящую из трех затменно-двойных звезд.

Система TIC 168789840 может помочь исследователям понять, как формируются подобные объекты, сообщает N+1 со ссылкой на arxiv.org.

Если близкие двойные звезды, вращаясь вокруг общего центра масс, закрывают друг друга, их называют затменными двойными звездами. Это возможно в том случае, когда плоскость орбиты светил близка к лучу зрения наблюдателя.

Двойные затменные звезды встречаются редко, в 2019 году ученым было известно лишь 150 подобных объектов. Еще реже наблюдаются затменные системы с большим числом светил - например, недавно была открыта лишь третья система, состоящая из двух затменно-двойных звезд.

Брайан Пауэлл из Центра космических полетов имени Годдарда NASA вместе с коллегами анализировал данные, полученные телескопом TESS. Сначала астрономы отобрали из каталога все светила со звездной величиной от 15 и выше, а затем с помощью нейросети проанализировали их кривые блеска в поисках систем, состоящих из двух и более объектов.

Читайте такжеАстроном Михаил Лашко: Человек скорее уничтожит себя из-за войн и экологических проблем, чем погибнет из-за столкновения Земли с космическим телом

В результате им удалось обнаружить первую систему, включающую в себя три затменно-двойные звезды - TIC 168789840 расположена на расстоянии около 1,9 тысячи световых лет. Две пары, А и С, которые состоят из затменно-двойных звезд, совершающих один оборот вокруг общего центра масс за 1,57 и 1,3 дня соответственно, делают один полный оборот вокруг друг друга за 3,7 года. Другая затменно-двойная звезда, В, состоит из светил, вращающихся вокруг друг друга с периодом 8,2 дня и совершает один оборот вокруг пары А и С за две тысячи лет.

Несмотря на то, что TIC 168789840 - не первая известная система из шести звезд, это первая система, где все звезды затмевают друг друга. Согласно предположению астрофизиков, А и С когда-то были молодой двойной звездой, мимо которой прошла третья одиночная звезда В. Это привело к ее гравитационному захвату, а также вызвало возмущения в окружающем газопылевом облаке, в результате которого у каждого из компонентов тройной системы зародились компаньоны. В пользу этой гипотезы может говорить то, что в каждой двойной системе масса одного светила близка к 1,3 солнечной, а масса второго светила примерно вполовину меньше.

В ходе будущих наблюдений астрономы надеются выяснить, выровнены ли промежуточная и внешняя орбитальная плоскость с плоскостями трех затменных двойных систем (то есть плоскости А и С и плоскости АС и В). Подобные объекты могут помочь ученым понять, как зарождаются и эволюционируют системы, включающие в себя несколько звезд.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН