Зонд "Надежда" станет первым космическим аппаратом, который предоставит полную картину марсианской атмосферы.

В ближайшее время космический зонд Объединенных Арабских Эмиратов попытается выйти на орбиту Марса.

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Прямая трансляция прибытия зонда "Hope" уже доступна на официальном сайте миссии ОАЭ.

Как сообщается, зонд Emirates Mars Mission Hope Probe, первая арабская межпланетная миссия.

Зонд "Надежда" станет первым космическим аппаратом, который предоставит полную картину марсианской атмосферы и ее слоев после того, как достигнет орбиты красной планеты. Эти данные помогут ответить на ключевые вопросы о глобальной марсианской атмосфере и о потерях водорода и кислорода в космосе.

Миссия ОАЭ на Марс: что известно

Орбитальный аппарат "Надежда" был запущен 19 июля 2020 года и достигнет Марса 9 февраля 2021 года.

Космический зонд будет изучать суточные и сезонные погодные циклы, погодные явления в нижних слоях атмосферы Марса, такие как пыльные бури, а также то, как погода меняется в разных регионах планеты.

"Hope" была первой из трех космических миссий, отправленных к Марсу в июле 2020 года. Своим миссии на Марс также отправили США и Китай. Ожидается, что все три прибудут на Марс в феврале 2021 года.

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Автор: Екатерина Лиманская