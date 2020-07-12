Коронавирус мутировал и стал заразнее на 30% - ученый

При этом нет свидетельств того, что вирус стал более смертельным.

Новые исследования показали, что коронавирус стал заразнее, а каждый инфицированный может заразить еще четырех человек.

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Как сообщает South China Morning Post, об этом предупредил декан Vедицинской школы Гонконга Габриель Лэнг (Gabriel Leung) –эксперт, который консультирует власти Гонконга по вопросам COVID-19.

Ученый процитировал международное исследование, в котором предполагается, что самый распространенный на сегодня штамм коронавируса стал заразнее на 31% благодаря генетической мутации. Другое исследование подтвердило тенденцию повышения заразности: если в марте один носитель в среднем заражал еще двух-трех человек, то сейчас – приблизительно четырех. Однако нет свидетельств того, что вирус стал более смертельным.

Тем не менее, по мнению Лэнга, Гонконг входит в самую серьезную фазу кризиса здравоохранения.

Напомним, по состоянию на утро 12 июля во всем мире зафиксировали 12 717 908 случаев коронавирусной инфекции – на 219 тысяч больше, чем сутками ранее. Жертвами болезни во всем мире стали 565 138 тысяч человек. 7 005 299 больных выздоровели.

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