Американские ученые заявили о первых блокирующих COVID-19 лекарствах

Препарат имитирует один из четырех строительных блоков ДНК и РНК, поглощается геномом вируса, замыкая процесс репликации.

Больные коронавирусом пациенты, принимавшие Ремдесивир, выздоравливали на 30% быстрее, чем те, кто употреблял плацебо. Это первый случай, когда был продемонстрирован четкий эффект в лечении опасного недуга.

Об этом говорится в новом масштабном исследовании, проведенном в среду, передает Science alert.

Среднее время восстановления таких пациентов составило 11 дней.

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«Данные показывают, что Ремдесивир показывает четкий, значительный, положительный эффект в сокращении времени на выздоровление... Доказано, что лекарства могут блокировать вирус», – заявил глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фауч.

Кроме того, в исследовании говорится, что пациенты с наркотической зависимостью умирали не так часто, хотя разница в сравнении с обычными больными небольшая.

В группе пациентов, употреблявших Ремдесивир, смертность составила 8% против 11,6% смертности в группе пациентов, которые принимали плацебо.

При этом ученые отметили, что должны увидеть полные результаты, но если эффективность лекарств подтвердится, это будет «фантастическим результатом».

Ремдесивир принадлежит к классу лекарств, влияющих на вирус напрямую. Он имитирует один из четырех строительных блоков ДНК и РНК, поглощается геномом вируса, замыкая процесс репликации.

В то же время другие ученые соглашаются с первыми доказательствами эффективности препарата, но они пока не существенны.

«Эти данные многообещающие и, учитывая, что у нас еще нет проверенных способов лечения COVID-19, это может привести к ускоренному подтверждение Ремдесивиру для лечения COVID-19. Однако, это также показывает, что эти лекарства не волшебная пуля в этом контексте», – пояснил главный исследователь пекинского университета Цинхуа Сурок Джавид.

Как сообщал УНИАН, в последнее время было много смешанных новостей о внутривенном введении противовирусных препаратов. Одно из таких исследований, по данным ВОЗ, уже провалилось из-за недостаточного количества желающих принять участие в медицинском эксперименте.