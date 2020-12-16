Представители Telegram и «ВКонтакте» ранее выступали против их включения в «список наблюдения за пиратством».

Популярный мессенджер Telegram и российская соцсеть «Вконтакте» попали в европейский реестр платформ, способствующих распространению пиратского контента.

Читайте такжеКиберполиция провела обыски в Одессе и Николаеве из-за незаконной ретрансляции телеканалов трех медиагрупп

Об этом сообщает 4PDA, ссылаясь на соответствующий рабочий документ Европейской комиссии.

В частности, в документе сообщается о жалобах правообладателей на «Вконтакте». Соцсеть позволяет пользователям получать нелегальный доступ к видеоконтенту и книгам. Это происходит в группах, где пользователи могут свободно загружать и скачивать контент. Функция поиска дает пользователям возможность относительно легко находить контент, нарушающий авторские права.

Жалобы представителей музыкальной, издательской и вещательной индустрии поступили также и на Telegram. В документе отмечается, что этот мессенджер позволяет создавать публичные каналы с функционалом, аналогичным функционалу соцсетей. Пользователи могут нелегально распространять и стримить контент, включая музыку, книги, видео и новостные публикации.

Там также публикуются ссылки на сайты, где находится защищенный авторскими правами контент.

Отмечается, что представители Telegram и «ВКонтакте» ранее выступали против их включения в «список наблюдения за пиратством».

Руководство соцсети отметило, что в платформу уже были внедрены специальные алгоритмы, препятствующие распространению нелегального контента. Кроме того, в кратчайшие сроки было обработано 1,36 миллиона жалоб, которые в большинстве случаев закончились удалением таких публикаций. В свою очередь, представители Telegram заявили, что в течение суток удаляют пиратский контент после поступления жалобы от правообладателя.

Больше новостей по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров