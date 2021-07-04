Астронавты вышли в космос в скафандрах нового поколения "Фэйтянь".

Китайские космонавты миссии «Шеньчжоу-12» Лю Бомин и Тан Хунбо вышли в открытый космос из модуля "Тяньхэ" новой космической станции КНР.

Об этом сообщает «Синьхуа», ссылаясь на Канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая.

Отмечается, что астронавты вышли в космос в скафандрах нового поколения "Фэйтянь". За пределами обитаемого модуля они выполнили ряд задач, включая установку удерживающих устройств для экипажа и внекорабельной рабочей площадки на механическом рычаге. Механический рычаг позволит астронавтам продолжить работу по сборке внекорабельного оборудования станции.

Третий член экипажа, Не Хайшэн, оказывает содействие работе с борта основного модуля.

Китай строит новую космическую станцию

17 июня в Китае стартовала миссия «Шеньчжоу-12» - трое астронавтов были успешно отправлены на базовый модуль новой космической станции КНР.

Для Китая это первый пилотируемый космический пуск за почти 5 лет. Если все пойдет по плану, три астронавта проведут на борту орбитального модуля «Тяньхэ» 3 месяца, проводя тестирование и настройку систем.

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Командир экипажа Не Хайшен (Nie Haisheng) на пресс-конференции перед полетом рассказал, что астронавты будут превращать орбитальный модуль в «космический дом» и проводить проверку ключевых технологий.

Миссия «Шеньчжоу-12» - третий из 11 космических пусков, которые требуются для завершения постройки новой орбитальной станции. По планам Пекина, она должна быть готова к 2022 году.

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Автор: Дмитрий Захаров