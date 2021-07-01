Приложение должно стать альтернативой соцсетям, которыми владеют крупные технологические компании.

Команда 45-го президента США Дональда Трампа 1 июля втихую запустила новую социальную сеть под названием Gettr.

Об этом сообщает Politico.

Приложение должно стать альтернативой соцсетям, которыми владеют крупные технологические компании.

В описании платформы говорится, что ее миссия - «борьба с культурой отмены, продвижение здравого смысла, защита свободы слова, борьба с монополиями в соцсетях и создание настоящего рынка идей».

Руководит развитием соцсети бывший представитель Трампа Джейсон Миллер.

По словам человека, знакомого с работой приложения, оно крайне похоже на Twitter. Издание предполагает, что новая соцсеть должна стать той самой платформой, через которую Трамп будет общаться онлайн со сторонниками.

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Блокировка Трампа в соцсетях

Блокировка бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в Twitter огорчила его больше чем проигрыш демократу Джо Байдену на президентских выборах.

Трамп также заявил, что после того, как Twitter навсегда заблокировал его аккаунт, соцсеть стала "скучной" и "бесполезной".

Позднее стало известно, что Трамп запустил собственную онлайн-платформу.

В январе Twitter заблокировал аккаунты, которые публиковали заявления с официального сайта Дональда Трампа.

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Автор: Денис Прядко