Некоторые ученые относятся к пророчеству скептически, считая его фальшивкой, созданной в политических целях в XVI веке.

Смерть Папы Франциска возобновила интерес к таинственному старинному документу - "Пророчеству пап", приписанному святому Малахию, ирландскому епископу XII века. В нём говорится о конце света и последнем понтифике - именно Папе Франциске, пишет Euronews.

Книга, известная как "Prophetia Sancti Malachiae Archiepiscopi, de Summis Pontificibus", была найдена бенедиктинским монахом Арнольдом Вином в 1590 году в архивах Ватикана. Она содержит 112 латинских изречений, которые, как считается, соответствуют каждому Папе, начиная с Целестина II.

Отрывок, связанный с Папой Сикстом V, звучит так:

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"Ось посреди знака"

Это толкуют как указание на середину папской линии - 442 года до и после правления Сикста. Таким образом, согласно этой логике, конец света должен наступить в 2027 году.

Последний фрагмент книги предупреждает:

"Во время окончательного преследования Священной Римской Церкви воцарится Петр Римлянин, который будет пасти свою паству среди многих скорбей, после чего город из семи холмов будет разрушен, а страшный Судья будет судить людей. Конец".

"Город из семи холмов" - это, очевидно, Рим. В некоторых интерпретациях "Петр Римлянин" - не конкретное лицо, а символическое завершение института папства, то есть Папа Франциск может быть последним Папой.

Эти пророчества вдохновили ряд писателей. В частности, их можно увидеть в романах "Третья тайна" Стива Берри и "Ключ Судного дня" Джеймса Роллинза.

Однако ученые относятся к пророчеству скептически, считая его фальшивкой, созданной в политических целях в XVI веке. Также приводят слова из Библии:

"А о дне и часе том никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец один" (Евангелие от Матфея 24:36).

Папа Римский умер - что известно

Как сообщал УНИАН, в возрасте 88 лет умер Папа Римский Франциск. Отмечается, что Папа отошел в вечность в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в ватиканском доме Санта-Марта.

Кардинал Кевин Фаррелл, камерленг Святой Римской Церкви со скорбью сообщил о смерти Папы Франциска: "Дорогие братья и сестры, с глубокой печалью должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца".

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