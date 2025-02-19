В будущем все материки сольются в один большой суперконтинент.

Ученые смоделировали на суперкомпьютере далекое будущее Земли, в котором выживание людей станет невозможным. Ученые Бристольского университета в своем исследовании проследили хронологию этой разворачивающейся катастрофы, и определили, сколько времени осталось до конца человеческой цивилизации.

Как пишет indiandefencereview.com, исследование предсказывает, что через 250 миллионов лет массивы суши Земли сольются в новый суперконтинент под названием Пангея Ультима. На этом массиве суши, который, вероятно, сформируется вблизи экватора, будут царить экстремальные температуры, удушающая влажность и повышенная вулканическая активность, что сделает большую часть планеты непригодной для жизни млекопитающих, и в частности, людей.

При этом компьютерное моделирование выделяет три основных фактора, которые сделают жизнь на этой будущей Земле практически невозможной.

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1. Образование огромной тепловой ловушки. С обширной внутренней частью, не имеющей выхода к морю, и отсутствием крупных океанов, регулирующих климат, температура резко поднимется, что приведет к экстремальным условиям, похожим на пустыню.

2. Вулканическая активность возрастет, поскольку тектонические плиты столкнутся, высвобождая огромное количество углекислого газа в атмосферу. Этот всплеск CO₂ усилит парниковый эффект.

3. Солнце также будет способствовать созданию этой враждебной среды. Ожидается, что через 250 миллионов лет оно будет на 2,5% ярче, чем сегодня, что добавит еще один слой теплового стресса.

Насколько жарко станет?

Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, прогнозирует, что на большей части Пангеи Ультимы будет царить температура выше 40 °C, а в некоторых районах превысит 50 °C. Такой уровень тепла и влажности сделает невозможным выживание многих млекопитающих, включая людей.

Млекопитающие полагаются на испарительное охлаждение — потоотделение или тяжелое дыхание — для регулирования температуры тела. Однако в Пангее Ультима уровень влажности будет настолько высоким, что пот не будет испаряться, что приведет к перегреву и смерти млекопитающих.

При этом исследование показывает, что 92% суши Земли будут непригодны для млекопитающих, то есть пригодными для жизни могут остаться только полярные и прибрежные регионы.

Погибнет ли человечество?

Людям нужно будет найти способы выживания в среде, где преобладают экстремальная жара и влажность. Одной из возможностей является биологическая адаптация. За миллионы лет у людей могут развиться такие термоустойчивые черты, как более толстая кожа, измененные потовые железы или даже иные формы тела, чтобы лучше регулировать температуру и выдерживать суровый климат.

Кроме того, чтобы избежать палящих температур на поверхности, человечество может обратиться к подземной жизни, построив огромные подземные города, защищенные от самой сильной жары.

Другая потенциальная адаптация предполагает изменение ежедневных привычек. Вместо того чтобы выдерживать палящую дневную жару, люди могут стать ночными и выходить только ночью, когда температура ниже. Также некоторые ученые предполагают, что задолго до формирования Пангеи Ультима люди, возможно, уже колонизируют другие планеты или разработают технологии для терраформирования непригодных для жизни регионов Земли.

Ранее УНИАН писал, что Исаак Ньютон предсказал конец света в 2060 году.

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