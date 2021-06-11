Китайский марсоход «Чжужун» прислал на Землю новые снимки с Красной планеты.
Как пишет китайское информационное агентство Синьхуа, снимки обнародовало национальное космическое управление.
На кадрах – сам ровер, а также посадочная платформа.
Сообщается, что церемония обнародования снимков состоялась в Пекине.
Читайте такжеСтанция Juno прислала уникальные фото огромного ледяного спутника Юпитера«Это событие является свидетельством успешности первой китайской миссии по исследованию Марса с применением космического аппарата. На фото запечатлены панорама Марса, его рельеф в месте посадки, посадочный модуль с государственным флагом КНР, а также сам марсоход», – говорится в сообщении агентства.
До этого сообщалось, что марсоход «Чжужун» системы «Тяньвэнь-1» приступил к исследованиям в конце мая.
Он изучает геологическое строение, атмосферу и климат Марса.
Вас также могут заинтересовать новости
- Китайский зонд прислал первые фото с Марса
- Астрономы обнаружили древнейшую галактику, похожую на Млечный Путь (фото)
- Илон Маск показал новый космический корабль: его готовят к запуску (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram