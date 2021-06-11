Церемония обнародования снимков состоялась в Пекине.

Китайский марсоход «Чжужун» прислал на Землю новые снимки с Красной планеты.

Как пишет китайское информационное агентство Синьхуа, снимки обнародовало национальное космическое управление.

На кадрах – сам ровер, а также посадочная платформа.

Сообщается, что церемония обнародования снимков состоялась в Пекине.

Читайте такжеСтанция Juno прислала уникальные фото огромного ледяного спутника Юпитера«Это событие является свидетельством успешности первой китайской миссии по исследованию Марса с применением космического аппарата. На фото запечатлены панорама Марса, его рельеф в месте посадки, посадочный модуль с государственным флагом КНР, а также сам марсоход», – говорится в сообщении агентства.

До этого сообщалось, что марсоход «Чжужун» системы «Тяньвэнь-1» приступил к исследованиям в конце мая.

Он изучает геологическое строение, атмосферу и климат Марса.

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Автор: Катерина Шварц