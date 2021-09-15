Анонсированный набор функций TikTok поможет пользователям соцсети бороться с проблемами психического здоровья и мыслями о самоубийстве.

Популярная соцсеть TikTok будет выявлять склонных к суициду пользователей и предоставлять им психологическую помощь.

Об этом сообщает BBC.

Анонсированный набор функций поможет пользователям соцсети бороться с проблемами психического здоровья и мыслями о самоубийстве.

Пользователей, которые будут делать запросы на данную тему, TikTok направит к ресурсам поддержки.

Также TikTok будет поддерживать людей, которые борются с расстройствами пищевого поведения.

В анонсе TikTok говорится: "Мы глубоко заботимся о нашем сообществе и всегда ищем новые способы, с помощью которых мы можем способствовать их благополучию. Вот почему мы предпринимаем дополнительные шаги, чтобы людям было проще находить ресурсы в TikTok, когда они им нужны".

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Волна суицида в TikTok

Напомним, весной этого года соцсеть TikTok заполонили видео, в которых подростков призывали к массовому суициду 3 марта 2021 года. После этого пользователи сети стали постить видео с надписями о том, что они присоединятся к волне самоубийств.

"Люди, вы тоже ждете 3 марта?", "Встретимся 3 марта", "Я просто теперь жду 3 марта", - говорится в постах подростков в TikTok.

Сама социальная сеть постаралась забанить распространителей призывов и удалить провокационные видео. Хештеги #3марта, #суицид и #суицидвыход были заблокированы в TikTok.

Автор: Денис Прядко