Таким образом ученые приблизили мир к возможности создания ребенка от двух однополых родителей.

Исследователи стволовых клеток успешно вывели мышей от двух родителей-самцов, которые достигли взрослого возраста. Это является значительным шагом, однако им еще нужно выяснить механику генной модификации, пишет Interesting Engineering.

Как это удалось сделать

В новом исследовании, опубликованном в журнале Cell Stem Cell, ученые из Китайской академии наук, решили проблемы, которые мешали развитию однополого размножения у млекопитающих.

"Усилия в прошлом, возможно, и развивали эмбрионы, но они переставали расти. Новый подход сосредоточился на определенном наборе генов", - говорится в пресс-релизе.

Видео дня

По словам соавтора исследования Ци Чжоу, из-за того, что "импринтинговые гены" регулируют экспрессию генов с "уникальными характеристиками", ученые утверждают, что они являются фундаментальным барьером для однополого размножения у млекопитающих.

Таким образом исследователи модифицировали такие гены с помощью различных методов, благодаря чему они открыли новые возможности в этой области исследований, приблизив мир к возможности создания ребенка от двух однополых родителей.

"Эта работа поможет преодолеть ряд ограничений в исследованиях стволовых клеток и регенеративной медицины", - подчеркнул автор статьи Вэй Ли.

Мыши-дети с двумя папами

Также во время исследования авторы поинтересовались: "Являются ли гены импринтинга единственным барьером для би-отцовского размножения у млекопитающих?"

На что Ци Чжоу ответил:

"Даже при искусственном создании би-материнских или би-отцовских эмбрионов они не развиваются должным образом и останавливаются на определенном этапе развития из-за этих генов".

В частности ученые применили 20 генетических модификаций к сотням генов импринтинга, среди которых мутации сдвига рамки, удаление генов и редактирование регуляторных участков. В конце концов они "разработали стратегию, которая эффективно устраняет тяжелые дефекты развития у би-отцовских эмбрионов".

"Воздействуя на эти гены, они смогли получить потомков от би-родителей с помощью инъекции ядер гаплоидных клеток ESC-комплементации и переноса ядер соматических клеток (SCNT). Только 11,8% эмбрионов удалось развить до рождения. Не все мыши также дожили до взрослого возраста из-за стойких дефектов развития", - объяснили в материале.

В то же время у большинства из тех, кто достиг зрелого возраста, все равно наблюдался аномальный рост и короткая продолжительность жизни. Кроме того, такие мыши были бесплодными. Однако такой метод "привел к получению стволовых клеток с более стабильной плюрипотентностью".

"Дальнейшие модификации генов импринтинга потенциально могут способствовать созданию здоровых би-отцовских мышей, способных производить жизнеспособные гаметы, и привести к новым терапевтическим стратегиям лечения заболеваний, связанных с импринтингом", - отметил в пресс-релизе соавтор исследования Жи-Кун Ли.

Могут ли в ближайшие годы однополые пары иметь детей?

Команда исследователей планирует провести такие же исследования на обезьянах, но пока они остановились на мышах. Они хотят продолжать делать эксперименты с модификацией генов импринтинга, чтобы создать надлежащие условия для нормального развития эмбриона.

"Будет ли эта технология в конечном итоге применена для лечения человеческих болезней, остается неясным", - подчеркнули в пресс-релизе.

Другие научные исследования

Ранее биологи рассказали, почему пингвины могут "расставаться" с партнерами. По словам исследователей, неблагоприятные для репродуктивной функции сезоны часто становятся катализатором разрывов отношений среди пингвинов.

Также эксперты объяснили, почему летучие мыши спят вверх ногами. Биологи считают, что висение вверх ногами защищает летучих мышей от некоторых хищников. В частности они могут защитить себя от сов, ястребов и змей.

Вас также могут заинтересовать новости: