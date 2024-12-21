Грызуны будут держаться подальше от дома благодаря природным веществам, которые они ненавидят.

Крысы и мыши зимой, как правило, любят переселяться в жилища людей, чтобы пережить холода, и наблюдать за этими надоедливыми грызунами, которые снуют в поисках пищи, не слишком приятно. Многие люди расставляют ловушки или применяют яд, чтобы избавиться от грызунов, но это может быть чрезвычайно рискованно, если во время праздничного сезона в ваш дом придут домашние животные или дети, пишет Express.

Дэвид, специалист по борьбе с вредителями из Eliminate Solutions, рассказал изданию, что один из самых эффективных способов отогнать крыс или мышей - усыпить их обоняние.

"Мыши очень чувствительны к запахам. Причина заключается в том, что они имеют плохое зрение, поэтому их другие органы чувств должны быть усилены, чтобы они могли выжить. Если вы хотите отогнать мышей от территории, вам нужно будет использовать сильные ароматы", - говорит эксперт.

Видео дня

По его словам, наличие сильных запахов может запутать грызунов и значительно затруднить им поиск пищи, поэтому они с меньшей вероятностью будут оставаться на вашей территории:

"Сильные запахи не только переполняют и дезориентируют их, но также могут повлиять на их способность чувствовать запах хищников, поэтому и крысам, и мышам надоест долго сидеть на одном месте".

Это может показаться необычным, но ананасовый сок не только имеет сильный запах. Он кислый и содержит соединения, которые чрезвычайно раздражают грызунов, если поместить его возле их "гнезда". Все, что вам нужно сделать, - это смочить несколько ватных шариков в ананасовом соке и положить их в места, где в вашем доме были замечены грызуны.

"Вы также можете добавить пару столовых ложек в бутылку с распылителем, наполненную водой, и опрыскать места, где их видели перед использованием других методов. Это не только очень эффективно, но также дешево и легко", - советует специалист.

Другим популярным средством для избавления от грызунов является масло мяты перечной. Оно содержит ментол, который придает ему мощный аромат - он может вызвать дискомфорт как у крыс, так и у мышей, говорит Дэвид:

"Масло мяты перечной эффективно отпугивает мышей, потому что они не любят запах ментола. Когда мыши чувствуют запах этого эфирного масла, они ассоциируют это с опасностью и страхом. В результате они будут избегать мест, где он присутствует, или будут стараться держаться от него как можно дальше".

Как и в случае с ананасовым соком, просто нанесите мятное масло на ватные шарики или налейте его в пустую бутылку с распылителем. При этом не стоит забывать, что масло мяты перечной, как и большинство эфирных масел, вредно для домашних животных, если они контактируют с ним, поэтому вам следует избегать этого раствора, если у вас есть кошки или собаки.

Если же вам нужно решение, которое не только сработает, но и сделает ваш дом красивым, подумайте о приобретении лаванды, поскольку ее аромат также "порадует" грызунов.

"Если вы хотите отвести мышей подальше, то одна из лучших вещей, которую вы можете сделать, - это посадить лаванду в своем саду или разместить ее в своем доме. Мыши ненавидят запах лаванды и будут избегать его любой ценой. Если вокруг вашего дома много лаванды, у вас меньше шансов иметь проблемы с проникновением мышей", - говорит специалист.

Другие советы по борьбе с грызунами

Ранее опытный эксперт назвала три легких способа избавиться от грызунов в своем саду. По словам Эллен Кристин, вам помогут мята, мыло и метод мульчирования.

Вас также могут заинтересовать новости: