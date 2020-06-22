В Минцифры рассказали, сколько украинских больниц не имеют доступа к интернету

В ведомстве подчеркнули, что к оптоволоконному интернету не подключены 1 тыс. 111 больниц, или 37% от общего количества больниц в Украине.

Четыреста пятьдесят две больницы в Украине (25,74% от всех больниц в стране) не подключены к любому типу интернет-связи.

Об этом сказано в исследовании Министерства цифровой трансформации, опубликованном на его веб-сайте.

В ведомстве подчеркнули, что к оптоволоконному интернету не подключены 1 тыс. 111 больниц, или 37% от общего количества больниц в Украине.

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Также в Минцифры сообщили, про большинство пациентов, которые находятся на стационарном лечении в больнице, не имеют доступа к Wi-Fi-связи.

Согласно сообщению, министерство разработало интерактивную карту, где каждый желающий может ознакомиться с данными об интернет-подключениях украинских больниц.

Как сообщал УНИАН, согласно другим исследованиям Минцифры, около 92% украинских библиотек и 40% школ не имеют подключения к качественному интернету.

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