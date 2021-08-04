На ступени уже смонтированы все 29 двигателей Raptor.

Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в сети фото и видео с первой ступенью новой сверхтяжелой ракеты Starship, которая разрабатывается как средство доставки грузов на Луну и Марс.

Первая ступень ракеты называется Super Heavy. На кадрах можно видеть, что ее уже доставили на пусковую площадку в Техасе для первого испытательного орбитального полета. По словам Маска, на ступени уже смонтированы все 29 двигателей Raptor.

Super Heavy Booster moving to orbital launch mount pic.twitter.com/axaDnXNm84 — Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2021

В то же время ведутся работы по подготовке к полету второй ступени – непосредственно корабля Starship. На него установили все 6 двигателей.

SpaceX занимается разработкой корабля Starship уже более десяти лет, а в последние несколько лет тестирует прототипы.

Это многоразовая сверхтяжелая ракета, которая рассчитана на вывод в космос более 100 тонн полезной нагрузки. Комплекс состоит из двух ступеней – сверхтяжелого ускорителя длиной 70 метров, а также самого корабля длиной в 50 метров.

Илон Маск рассчитывает, что в будущем Starship заменит ракеты Falcon, а также станет средством освоения глубокого космоса.

В рамках первого орбитального полета первая ступень Starship должна вернуться к побережью и приземлиться в море, а вторая - совершить почти полный виток вокруг планеты и приводнится возле одного из Гавайских островов.

Ожидается, что орбитальные испытания позволят уточнить поведение ракеты во время входа в атмосферу на большой скорости, которое крайне сложно воспроизвести в симуляции. Точная дата испытаний неизвестна

Автор: Дмитрий Захаров