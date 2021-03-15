Планетарная туманность Abell 78 находится в созвездии Лебедя в 5 тысячах световых лет от нас.

Ученые сделали снимок уникальной планетарной туманности Abell 78, которая расположена в созвездии Лебедя.

Снимок был сделан с помощью телескопа Hubble.

Как сообщается, эта туманность расположена в 5000 световых лет от нас.

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По данным ученых, после исчерпания ядерного топлива в своих ядрах звезды с массой примерно от 0,8 до 8 масс нашего Солнца коллапсируют, образуя плотные и горячие белые карликовые звезды. Когда происходит этот процесс, умирающая звезда сбрасывает свои внешние слои материала, образуя сложное облако газа и пыли, известное как планетарная туманность. Это явление не редкость, и планетарные туманности являются популярным объектом внимания астрофотографов из-за их часто красивых и сложных форм. Однако некоторые из них, такие, как Abell 78, являются результатом так называемой "рожденной свыше" звезды.

Несмотря на то, что ядро ​​звезды перестало гореть, термоядерный взрыв на ее поверхности выбрасывает материал на высоких скоростях. Этот выброс сотрясает и сметает материал старой туманности, образуя неправильную оболочку вокруг центральной звезды, которую можно увидеть на этом снимке.

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Перевод: Екатерина Лиманская