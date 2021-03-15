Ученые сделали снимок уникальной планетарной туманности Abell 78, которая расположена в созвездии Лебедя.
Снимок был сделан с помощью телескопа Hubble.
Как сообщается, эта туманность расположена в 5000 световых лет от нас.
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По данным ученых, после исчерпания ядерного топлива в своих ядрах звезды с массой примерно от 0,8 до 8 масс нашего Солнца коллапсируют, образуя плотные и горячие белые карликовые звезды. Когда происходит этот процесс, умирающая звезда сбрасывает свои внешние слои материала, образуя сложное облако газа и пыли, известное как планетарная туманность. Это явление не редкость, и планетарные туманности являются популярным объектом внимания астрофотографов из-за их часто красивых и сложных форм. Однако некоторые из них, такие, как Abell 78, являются результатом так называемой "рожденной свыше" звезды.
Несмотря на то, что ядро звезды перестало гореть, термоядерный взрыв на ее поверхности выбрасывает материал на высоких скоростях. Этот выброс сотрясает и сметает материал старой туманности, образуя неправильную оболочку вокруг центральной звезды, которую можно увидеть на этом снимке.
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