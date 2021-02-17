Хакеры вмешивались в работу серверов компаний европейских стран и США и требовали деньги за похищенную информацию.

В Киеве раскрыли группу хакеров, которые осуществляли массовые вмешательства в работу серверов компаний европейских стран и США и требовали деньги за похищенную информацию.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, операцию проводили совместно киберспециалисты Службы безопасности Украины с представителями правоохранительных органов США и Франции.

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Следствием установлено, что с сентября 2020 года группа хакеров из Украины, используя вредоносное программное обеспечение, а именно так называемую программу-вымогатель Egregor Ransomware, предназначенную для хищения персональных данных, паролей, логинов и платежных данных, осуществляла массовые вмешательства в работу серверов компаний США и стран Европы.

За неразглашение похищенных конфиденциальных данных и дешифровку пораженных компьютерных сетей хакеры требовали значительные денежные средства.

Согласно предварительным данным, с использованием вирусной программы было поражено около 150 иностранных компаний. Ущерб от деятельности группировки достигают 80 млн долларов.

"В рамках досудебного расследования проведены обыски на территории города Киева, в ходе которых выявлено и изъято компьютерное и серверное оборудование, с помощью которого хакерами осуществлялась противоправная деятельность", - говорится в сообщении.

Участники группы, в том числе организатор, уведомлены о подозрении. Продолжаются следственные действия.

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Автор: Тамара Отовская