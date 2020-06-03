Этот сервис работает в 57 странах, а сейчас и в Украине.

Технологическая компания "Google Украина" запустила новый бесплатный сервис для некоммерческих организаций в Украине.

Об этом сообщил менеджер по работе с клиентами Андрей Радевич в ходе онлайн пресс-конференции.

«Мы запускаем четыре больших сервиса бесплатно для некоммерческих организаций, которым можно пользоваться с сегодняшнего дня. Первое – некоммерческие организации получают пакет G Suite Basic и общее файловое пространство на сервисе Google Drive бесплатно. Это решение используют коммерческие организации. Второе – 6 месяцев поддержки программы Ad Grants. Она дает бонусы в размере эквивалента 10 тысяч долларов в месяц для создания текстовых рекламных объявлений, которые можно размещать в поисковике Google. То есть некоммерческие организации смогут на протяжении 6 месяцев пользоваться этим сервисом», - сказал он.

Третий сервис, по словам Радевича - это программа YouTube для некоммерческих организаций, благодаря которой организации смогут лучше взаимодействовать с аудиторией.

Читайте также: День вышиванки: Google посвятил украинцам праздничный дудл

«Четвертый сервис - Google Maps. Некоммерческие организации смогут получить дополнительный бонус в эквиваленте 250 долларов в месяц на разработку продуктов на основе карт», - отметил он.

Радевич подчеркнул, что программу для помощи некоммерческим организациям Google запустил в 2011 году.

«Этот сервис работает в 57 странах, и я рад, что сейчас и в Украине. Мы знаем, что некоммерческим организациям сложно достигать целей. Компания Google хочет сделать их жизнь немного легче. Какие главные вопросы возникают, и чем мы можем помочь? В первую очередь, организация работы и сотрудничества. Также координация волонтёров и информирование людей. А также можем работать над привлечением благотворительных взносов», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, в апреле представители Google и Apple заявили, что компании совместно создают технологию отслеживания контактов с помощью смартфонов, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Справка УНИАН. Google - глобальная технологическая компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Является одной из крупнейших технологических компаний мира.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram