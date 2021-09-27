Плагины, которые блокируют рекламу, лишают компанию части доходов.

Компания Google решила перейти на новую платформу для разработчиков, из-за чего буквально заставит пользователей смотреть рекламу. В качестве новой платформы выбрали Manifest v3, из-за чего запретят плагины для блокировки рекламы.

Об этом пишет платформу для GamerBay.

Заставлять пользователей отказываться от блокировщиков рекламы принудительно не будут, но сделают все, чтобы это стало невозможным. С каждым обновлением браузера использовать подобные плагины станет все сложнее и сложнее, что подтолкнет разработчиков адаптировать свой продукт под использование declarativeNetRequest API, при котором все сетевые запросы будет выполнять Chrome.

В этом случае Google ничего не помешает блокировать работу самих блокировщиков рекламы, которые лишают компанию части доходов.

Читайте такжеGoogle выпустил праздничный дудл в свой день рождения (фото)Новое API сокращает возможность использовать алгоритмы таких плагинов для выявления рекламы, а также снижает количество фильтров рекламы до 30 тысяч. То есть блокировщик если и будет работать, то не на полную силу, и часть рекламы все равно будет показываться пользователю.

Уже с 17 января 2022 года расширения Chrome, работающие на текущей версии Manifest v2, перестанут попадать в магазин. При этом полная "нейтрализация" блокировщиков запланирована на январь 2023 года, когда полностью уберут поддержку Manifest v2.

Как ранее сообщал УНИАН, поисковик Google ведет активные переговоры с представителями материнских компаний TikTok и Instagram. Компания хочет получить данные, необходимые для индексации и ранжирования видео, опубликованного в TikTok и Instagram в поисковой выдаче.

Автор: Анастасия Горбачева