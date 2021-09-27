Google пытается сохранить интерес к своей поисковой системе и повысить ее востребованность.

Поисковик Google ведет активные переговоры с представителями материнских компаний TikTok и Instagram.

Об этом сообщает The Information.

Читайте такжеGoogle Chrome тестирует мгновенное открытие недавно закрытых вкладок

Как пишет издание, Google хочет получить данные, необходимые для индексации и ранжирования видео, опубликованного в TikTok и Instagram в поисковой выдаче.

Таким образом Google пытается сохранить интерес к своей поисковой системе и повысить ее востребованность, на фоне выхода на рынок новых конкурентов.

Сейчас пользователи могут найти в поиске Google видео из YouTube.

Google и мгновенное открытие недавно закрытых вкладок:

17 августа 2021 года браузер Google Chrome начал тестировать новую функцию Closed Tab Cache, благодаря которой пользователи смогут моментально открыть недавно закрытые вкладки.

Автор: Елена Коваленко