Причина нового переноса — рост числа заражений коронавирусом в США.

Компания Google в третий раз перенесла выход сотрудников с удаленной работы. Новой датой назначено 10 января 2022 года.

Об этом сообщил главный исполнительный директор Alphabet, компании-владельца Google, Сундар Пичаи.

"Дорога к восстановлению, которую нам предстоит пройти, может оказаться немного длиннее и сложнее, чем мы надеялись. И все же я сохраняю оптимизм, что мы пройдем этот путь вместе", - написал Пичаи в блоге.

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Причина нового переноса — рост числа заражений коронавирусом в США. Ранее выход с удаленки был отложен до октября из-за распространения дельта-штамма. С конца июля в Google ввели обязательную вакцинацию.

Ранее некоторые компании, решившие вывести сотрудников в офис после длительной удаленки, столкнулись с противодействием работников, вплоть до увольнения из-за неподходящего режима.

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Автор: Ирина Погорелая